SEL NÄDALAL DELFI TV-s | Tallinnas algavad juunioride maailmameistrivõistlused maadluses

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on kauaoodatud hetk lõpuks käes. «Me oleme nädalast maadluspidu kaua oodanud ja pikalt ja hoolsalt ettevalmistanud. On uhke tunne, et sel aastal selguvad juunioride tippude tipud just siin, meie kodus,» ütles Paeväli. «See on kindlasti samm selle poole, et ühel päeval saaksime Eestis korraldada ka täiskasvanute maailmameistrivõistluseid,» lisas ta.

Esmaspäeval asuvad võistlema vabamaadlejad kehakaaludes 57, 65, 70, 79 ja 97 kg. Kvalifikatsioonid toimuvad kell 10.30-14.00 ja poolfinaalid kell 18.00-19.30.

Eesti koondislastest läheb loosi tulemusena Erik Reinbok kvalifikatsioonis vastamisi armeenlase Arman Avagyaniga. Mõlemad mehed tulid tänavu juunioride EMil pronksile. Kevin Aasa esimene vastane on venelane Aslanbek Gazzaev.

Juunioride MM-i poolfinaalidest ja finaalidest teeb otseülekande ka Delfi TV.