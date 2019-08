Rahvusvahelise Maadlusliidu president: muudame maadluse veelgi vaatemängulisemaks

Maadluse juunioride MMi avamiseks tuli Tallinnasse Rahvusvahelise Maadlusliidu president ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige Nenad Lalovic. Intervjuus rääkis ta sellest, kuidas on eestlaste korraldatud võistlustega rahul ja kuidas läheb maadlusel tervikuna.

Hr. Lalovic, kuidas teile siiani meeldib, mida olete Tallinnas näinud?

Nägin seda, mida ma ootasin - kõrget koostöötaset, head vaadet saalile. On oluline hoida meeles, et läbi videoülekannete vaatab meid kogu planeet, ja see on väga hea viis presenteerimaks teie linna ja teie riiki. Usun, et pärast pikemat perioodi eemalolekut suurte meistrivõistluste organiseerimisest, saab Eesti nende võistlustega taas seotuks rahvusvahelise maadlusega.

Milline on Eesti võimalus näiteks täiskasvanute maadluse MMi organiseerida?

Kõik on võimalik ja uks on avatud kõigile. Meil ei ole mitte mingisugust vastuseisu mitte kellelegi. Ja ma pean teile ütlema, et meil on palju-palju kandidaate. Praegu käivad läbirääkimised 2023. aasta MMi üle, sest neile eelnevad on juba kokku lepitud. Peatselt pärast Tokyo olümpiamänge soovime avalikustada kõikide järgnevate MMide toimuispaigad kuni järgmiste olümpiamängudeni.

Milline on maadluse hetkeseis maailmas?

Juba vaadates siinseid võistlusi, võib märgata, et kohal on uusi suuri riike, kes on tulnud pildile väga jõuliselt- Hiina, India. Ka jaapanlased on väga tugevad, kuna nad valmistuvad olümpiamängudeks. Maadluse tehniline tase tõuseb väga kiiresti. Aga ka nähtavus. Pean ütlema, et Aasia meistrivõistlustel oli vaatajanumber ühe Saksa agentuuri järgi 250 miljonit, ilma Hiina numbriteta. Hiinlased ütlevad, et neil oli lisaks veel 180 miljonit vaatajat. Kui selline asi juhtub juba Aasia meistrivõistlustel, siis mis võib veel aset leida MMil! Seega pean tõdema, et arengud vaatajanumbrites on suurepärased, ja see oligi meie eesmärk. Automaatselt on meil ka palju rohkem taotlusi telekanalitelt, kes soovivad ülekandeõiguseid. Meil on hulga rohkem lepinguid telekanalitega - Põhja-Ameerikast kuni Kagu-Aasiani. Selline on praegune pilt maadlusest globaalsel tasandil. Nagu te kõik teate, oli maadlus ohus 2013. aastal, kui ta eemaldati olümpiaprogrammist. Aga me tulime tagasi ja me tulime tagasi tugevana!

Mida teeb Rahvusvaheline Maadlusliit, et edendada ala kõikjal maailmas?

Mõned aastad tagasi kritiseeriti meid reeglite muutmise pärast. Aga reeglite muutmine tegi maadluse palju vaatemängulisemaks. Muutusime nähtavamaks, sponsoreid ja osalejaid tuli juurde. See oli meie siht ja usun, et õnnestusime. Kohe on astumas areenile sellised riigid, nagu Filipiinid ja Tšiili, kes pole kunagi varem rahvusvahelisel tasandil võistelnud. Ja nüüd on nad siin! Mitte ainult nemad, selliseid riike on veel vähemalt 20. Ja läbi elektroonilise meedia on huvi ala vastu tõusnud väga palju.

Sport peab olema arusaadav, reeglid peavad olema kergesti jälgitavad - see on see, millega tegeleme järgmisel olümpiatsüklil.

Viimati muudeti reegleid pärast Riot. Mida meie plaanime teha - see sõltub küll tehnilisest komisjonist - on arengu jätkamine kohe pärast Tokyo olümpiamänge. Muutused ei saa aga olema suured, kuna me ei saa muuta selle ala olemust. Lihtsalt mõned väikesed kohandused, et viia ala veelgi vaatemängulisemaks.