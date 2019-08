Peatreener Arvi Aavik: tahan, et tüdrukud maadleksid end tühjaks

Naistemaadluse koondise peatreener on kahel korral Eestit Olümpiamängudel esindanud vabamaadleja Arvi Aavik. Eesti parimat naismaadlejat Epp Mäed treeninud mees ütleb intervjuus, et tulemused tulevad siis, kui meie koondislased annavad endast kõik.

Kuidas on läinud naistemaadluse koondise ettevalmistus MMiks?

Viimane laager lõppes meil just Venemaal ja ma võin öelda, et meie koondislased on saanud parima ettevalmistuse, mis on võimalik. Nüüd tuleb see lihtsalt tulemuseks realiseerida.

Kui suur on konkurents naistemaadluses juunioride vanuserühmas?

Vaieldamatult väga suur. MMile tuleb ju kokku maailma paremik. Me peame ka arvestama, et meie tüdrukud maadlevad esimest aastat juunioride vanuseklassis. See tähendab, et nad maadlevad endast 2 aastat vanematega. Õpilaste, kadettide või juunioride vanuserühmas mängib iga aasta ülisuurt rolli.

Millised riigid on naistemaadluses suurimad favoriidid?

Kindlasti Jaapan, India, Venemaa ja USA.

Millised eesmärgid olete koondislastele seadnud?

Minu jaoks on kõige olulisem, et ma näeksin mati peal maadlust. Seda, et nad maadleksid ennast tühjaks ja näitaksid seda, mida oleme õppinud ja millele tähelepanu pööranud.

Kui nad seda suudavad, siis kindlasti kaasneb sellega ka resultaat või koht.

Kas MMi toimumine Eestis võiks anda Eesti koondislastele ka väikese eelise?

Kindlasti! MM toimub ju meie jaoks ikkagi kodus. Näiteks riigid, kes tulevad Aasiast, Kanadast, USAst. Suur ajavahe ja pikk lend mõjutab neid kindlasti. Meie koondislased saavad tulla kodust, olla oma keskkonnas. Kodupublik ja fännid annavad samuti tuge juurde.