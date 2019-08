OTSEPILT DELFI TV-s | Tallinnas jätkuvad juunioride maailmameistrivõistlused maadluses

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on kauaoodatud hetk lõpuks käes. «Me oleme nädalast maadluspidu kaua oodanud ja pikalt ja hoolsalt ettevalmistanud. On uhke tunne, et sel aastal selguvad juunioride tippude tipud just siin, meie kodus,» ütles Paeväli. «See on kindlasti samm selle poole, et ühel päeval saaksime Eestis korraldada ka täiskasvanute maailmameistrivõistluseid,» lisas ta.

Teisipäeval jätkuvad võistlused vabamaadluses kehakaaludes 61, 74, 86, 92 ja 125 kg. Samuti selguvad medalivõitjad kehakaaludes 57, 65, 70, 79 ja 97 kg.

Eestlastest tulevad täna matile Jako Kivimägi (74kg) ja Nikita Tšehhonin (86kg). Kivimägi sai loosiga endale vastaseks Moldova esindaja Valentin Borzini, kes on tänavune juunioride EMi pronks. Tšehhnonini esimese ringi vastane on tänavu Aasia meistrivõistlustel juunioride arvestuses 7. kohale tulnud Abylay Sovet Kasahstanist.

Teisipäeval kell 16.45 toimub ka võistluste ametlik avamine. Siis algab ka Delfi TV otseülekanne.

Juunioride MM-i poolfinaalidest ja finaalidest teeb otseülekande ka Delfi TV. Loe ülekannete ajakavast täpsemalt siit.