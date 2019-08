OTSEPILT DELFI TV-s | Kuidas läheb eestlastel maadluse juunioride MMi viiendal võistluspäeval?

Enamus koondislasi pääses loosiga otse 1/8 finaali. Markos Tadolderi vastaseks on Hiina esindaja Delin Wang. Ranet Kaljola kohtub tänavuse Aasia meistri, iraanlase Mohammad Aziz Naghousiga. Andreas Välise esimeseks vastaseks on selle aasta EMi pronks, valgevenelane Igor Yarashevich. Ainsana alustab täna avaringist Uku Laik, kelle esimene vastane on värske Aasia meistrivõistluste pronksmedali omanik, Usbekistani esindaja Ilyosbek Gulomjonov.

Kreeka-Rooma maadluse kvalifikatsioonid algavad kell 10.30 ning poolfinaalidega alustatakse kell 17.15. Sellele järgnevad naistemaadluse finaalid kaalukategooriates 53, 57, 62, 65 ja 72 kg.

Neljapäeval, 15. augustil jätkus MM naistemaadluse kvalifikatsioonide ja poolfinaalidega kaalukategooriates 53, 57, 62, 65 ja 72 kg ning finaalidega kaalukategooriates 50, 55, 59, 68 ja 76 kg.

Vesso sai loosiga omale avaringi vastaseks rumeenlanna Amina Roxana Capezani, kellega ta oli varasemalt korduvalt matil kohtunud. Viimati tuli eestlannal talle alla vanduda tänavuse juunioride EMi pronksikohtumises. Vesso võttis täna revanši, kui sai temast tulemusega 15:8. Eesti naistemaadluse juunioride koondise peatreener Arvi Aavik kommenteeris, et Vesso esimene matš jätkus sealt, kus Euroopa meistrivõistlustel lõpetati. „Seal me kaotasime rumeenlannale 8:8 võrdsest seisust, aga täna me võitsime 10:0 oma maadlusega,“ ütles Aavik.

Kaheksandikfinaalis läks ta vastamisi poolatari Wiktoria Choluj'ga, kellele ta jäi alla 3:6.Treeneri sõnul sai määravaks vanusevahe. „Sellises vanuseklassis on üks aasta vanusevahet ääretult suur ja see annab lihtsalt tunda. Me ei saa sellest üle ega ümber. Paraku see nii lihtsalt on,“ kommenteeris Aavik.