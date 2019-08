MMi patroon Epp Mäe: Tallinnas saab näha noorte maadlejate absoluutset paremikku

Üks tänavuse juunioride MMi patroonidest on 2015. aasta MMi pronks ning hiljuti Euroopa Mängudel Eestile samuti pronksi toonud Epp Mäe. Lisaks möödub tänavu 10 aastat tema enda juunioride MMi pronksmedali võidust. Lühikeses intervjuus räägib Eesti parim naismaadleja Eesti noorte võimalustest Tallinnas medalile tulla.

Mida tähendab Eestile MMi korraldamine maadluses?

See on Eestile ja meie maadlusele ainulaadne võimalus näidata, meie väikest riiki, tutvustada meie pikka maadluse ajalugu ning meie suutelisust korraldada suurvõistlusi. Juunioride MM on meie võimalus avada oma uksed ka pikemas perspektiivis.

Milliseks hindate Eesti noorte võimalusi MMil?

Usun, et noored, kui ka nende treenerid on teinud ära väga suure töö, valmistamaks end ette koduseks MM-iks. Loodan, et nad näitavad seda panustatud tööd Tondirabas ning suudavad peale kümne aastast pausi minu juunioride MM-i pronksist, taas Eestile medali tuua.

Kui tugev on juunioride MMi tase? Kas noored hingavad juba kuklasse?

Mida vanuseklass edasi, seda tehnilisemaks muutub maadlus. Mõningate riikide juuniorid on juba praegu täiskasvanute klassis võidukad. Seega kindlasti saab Tallinnas näha juunioride vanuseklassi absoluutset paremiku.

Kui suurt tuge annavad sportlasele „koduseinad“?

See on hea küsimus. Mina isiklikult ei ole kunagi saanud seda võimalust, et võistelda koduseinte vahel niivõrd suurel areenil. Aga tänavused noored on selle võimaluse saanud! Seega kutsun kõiki üles minema meie noori toetama.

Millist nõu annaksite meie koondislastele MMiks?

Matš ei ole enne läbi, kui on käinud kohtuniku vile. Võidelge viimse sekundini ning näidake sellist maadlust, mille üle meie lahkunud maadlussangarid võiksid au tunda.