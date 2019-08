Kreeka-Rooma koondise peatreener Ivar Kotkas: loodan noormeestelt südikaid matše

Kreeka-Rooma juunioride koondise peatreener Ivar Kotkas on kogenud treener, kelle õpilaste hulka kuuluvad näiteks Ardo Arusaar, Helary Mägisalu ja Artur Vititin. Maadlusstiilide võrdluses on tegemist ka Eesti suurima koondisega, kuhu kuulub 8 maadlejat. Intervjuus annab peatreener väikese ülevaate, kuidas on läinud Kreeka-Rooma juunioride koondise ettevalmistus ja millised eesmärgid on seatud koduseks MMiks.

Kuidas on läinud Kreeka-Rooma maadlejate ettevalmistus MMiks?

Kreeka-Rooma juunioride koondis on sel poolaastal osalenud viies rahvusvahelises treeninglaagris ja viiel rahvusvahelisel turniiril. Kõik, mida oleme planeerinud, oleme saanud ka enam vähem ära teha, et kodusel MM-l hästi esineda. Osadel koondise liikmetel on esinenud traumasid, mis on ettevalmistusplaane osaliselt seganud, aga sellele vaatamata loodan noormeestelt südikaid matše.

Kui suur on konkurents juunioride vanuserühmas?

Konkurents juunioride vanuseastmes on kindlasti tugevam kui kadettide vanuseastmes. Juunioride vanuseaste on samm täiskasvanutele lähemale ja see eeldab head tehnilist, taktikalist ja vaimset küpsust. Kõike on vaja natuke rohkem, võrreldes kadettidega. Juuniorid maadlevad sarnaselt täiskasvanutega 2x3min, kadetid seevastu 2x2min.

Kes on Eesti koondislaste suurimad konkurendid? Kes on suurimad favoriidid?

Kontinentide meistrivõistlused näitasid, et Aasias olid edukamad riigid Iraan, Kasahstan ja India. Medaleid võitsid 9 riigi maadlejad. Euroopas on tugevad Venemaa, Georgia ja Ungari, medaleid võitsid 12 riigi maadlejad. Pan-Ameerikas on peamised USA, Mehhiko ja Kolumbia. Seal võitsid medaleid 10 riigi maadlejad.

Millised eesmärgid olete koondislastele seadnud?

Meie juuniorid on turniiridel näidanud, et võivad hea häälestuse korral EM-i medalimatšidesse pääsenud mehi üllatada. Usun, et koondises on juunioreid, kes on võimelised kümne hulka tulema ja üks ehk ka medalimatši sekkuma. Tähtis on maksimaalne keskendumine ja endast kõik andmine. Tippsport on eneseületus ja kes seda suudab, näitab ka head tulemust!

Kas MMi toimumine Eestis võiks anda Eesti koondislastele ka väikese eelise?

Koduseinad peavad andma lisajõudu ja emotsiooni endast kõike välja pigistada. Selleks kutsun kõiki endiseid ja tänaseid maadlejaid, pereliikmeid, sugulasi ja tuttavaid ning ka lihtsalt fänne saali omadele kaasa elama!