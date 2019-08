Juunioride MMi avapäev tõi mattidele vabamaadlejad, eestlased piirdusid kaotustega

Eesti koondislastest olid esimesena võistlustules Erik Reinbok (79 kg) ja Kevin Aas (97 kg). Mõlemal mehel tuli kvalifikatsioonis vastu võtta kaotus.

Tänavuse EMi pronks Reinbok kaotas avaringis teisele EMi pronksimehele Arman Avagyanile Armeeniast tulemusega 1:4. Kuna armeenlasel tuli poolfinaalis vastu võtta kaotus, kadus sellega ka Reinbokil lootus maadelda lohutusringis. Aas jäi alla venelasele Aslanbek Gazzaevile 0:10 ega saanud samuti jätkata.

Teisipäeval jätkuvad võistlused vabamaadluses kehakaaludes 61, 74, 86, 92 ja 125 kg. Samuti selguvad medalivõitjad kehakaaludes 57, 65, 70, 79 ja 97 kg.

Eestlastest tulevad homme matile Jako Kivimägi (74kg) ja Nikita Tšehhonin (86kg). Kivimägi sai loosiga endale vastaseks Moldova esindaja Valentin Borzini, kes on tänavune juunioride EMi pronks. Tšehhnonini esimese ringi vastane on tänavu Aasia meistrivõistlustel juunioride arvestuses 7. kohale tulnud Abylay Sovet Kasahstanist.

Teisipäeval kell 16.45 toimub ka võistluste ametlik avamine. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul võõrustab Tallinn sellel aastal ligi 30 rahvusvahelist tiitli- ja karikavõistlust, mille krooniks on just äsja Tondiraba Jäähallis alanud juunioride MM maadluses. “Usun, et tegemist on märgilise suursündmusega nii maadluse, kui kogu Eesti spordi jaoks. Loomulikult on see esmalt tunnustus Eesti Maadlusliidule, kelle erialast kogemust ja kompetentsi on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud MMi korraldusõiguse andmisega. Lisaks on see kinnituseks, et keskkond ja võimalused, mida Tallinna linn on loonud ja pakub, on kvaliteetsed ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste standardeid silmas pidades sobivad. Kutsun kõiki spordihuvilisi maadluse suurpeost osa saama!“ sõnas abilinnapea.