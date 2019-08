FOTOD | Juunioride MMi eelviimasel päeval selgusid esimesed medalivõitjad Kreeka-Rooma maadluses, eestlastele teine matšivõit

Eesti koondislastest alustas lohutusringi pääsenud Ranet Kaljola (77 kg). Eestlane läks kohtumist India esindaja Sajan Sajani vastu kiirelt juhtima 7:0, kuid siis noormehe jõud rauges ja lõpuks tuli vastu võtta kaotus 7:10.

Kadettide EMi ja MMi pronks Richard Karelson kohtus 1/8 finaalis jaapanlase Yuri Nakasatoga. Matš kulges tasavägiselt ning Karelson suutis kohtumise võita võrdselt seisult 3:3. Veerandfinaalis tuli eestlasele vastu tänavune juunioride EMi pronks, Türgi esindaja Beytullah Kayisdag. Karelson kaotas selle matši 0:9. Kuna türklane edasi finaali ei pääsenud, lõppes sellega ka Karelsoni jaoks võistlus.

Eesti Kreeka-Rooma maadluse koondise peatreener ütles Karelsoni matšide kommentaariks, et noormees maadles täna välja selle maksimumi, mis võtta andis. “Tema puhul on tegemist sel aastal juba kolmanda tiitlivõistlusega ja kadettidest üleminek juunioridesse ei ole nii lühikese vahega lihtne. See kõik jätab oma jälje nii vaimses kui füüsilises mõttes,” lisas Kotkas. “Samas suutis ta jaapanlast võita raskes matšis ja see on tulevikku silmas pidades hea, et ta sai siin selle kogemuse. See on talle tulevikus kindlasti abiks.”

Teistest eestlastest kaotas Kristo Viidas (67 kg) avakohtumise 0:9 armeenlasele Shant Khachatryanile. Kuna armeenlane jõudis finaali, maadleb Viidas homme lohutusringis tuneeslase Lamjed Maafiga, kes on tulnud sel aastal Aafrika meistriks U23 arvestuses ja Vahemeremaade meistriks juunioride arvestuses.

Randel Uibo (72 kg) kaotas India esindajale Rahul Rahulile 1:4, Raoul Aho Leitham (82 kg) jäi tulemusega 0 :8 alla türklasele Dogan Kayale.