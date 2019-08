Eestlane pääses maadluse juunioride MMil lohutusringi

Eesti Kreeka-Rooma maadluse koondislastest alustasid täna kõik mehed kaotustega. Uku Laik (130 kg) kaotas 1/8-finaalis Usbekistani esindajale Ilyosbek Gulomjonovile 0:9. Andreas Välis (87 kg) kaotas kohtumise valgevenelase Igor Yarashevich’ile 2:7, Ranet Kaljola (77 kg) jäi 1:4 alla iraanlasele Mohammad Aziz Naghousile ning Markos Tadolder (63 kg) hiinlasele Delin Wangile 4:4. Kuna Kaljola vastane jõudis välja finaali, maadleb eestlane homme lohutusringis, kus talle tuleb vastu eelmise aasta juunioride MMi hõbemedali võitja Sajan Sajan Indiast.

Riikide arvestuses võitis naistmaadluse ülekaalukalt Jaapan 230 punktiga. Kümnest kaalukategooriast võitsid nad 8. Riikide arvestuses tuli teisele kohale 115 punktiga Venemaa ja kolmas oli 91 punktiga Ukraina.

Homme, 17. augustil alustatakse kvalifikatsioonidega Kreeka-Rooma maadluse kehakaaludes 60, 67, 72, 82 ja 97 kg. Eesti koondislastest alustab Kristo Viidas (67 kg) 1/16 finaalis armeenlase Shant Khachatryani vastu, kes oli eelmisel aastal kadettide EMil pronksmedali võitja. Randel Uibo (72 kg) kvalifikatsiooniringi vastane on India esindaja Rahul Rahul, kes oli sel aastal Aasia meistrivõistlustel kolmas. Raoul Aho Leitham (82 kg) läheb esimeses ringis kokku türklase Dogan Kaya’ga. Tänavu kadettide EMil pronksmedali võitnud Richard Karelson (97 kg) on avaringis vaba, kuid 1/8 finaalis tuleb talle vastu jaapanlane Yuri Nakazato, kelle seni parim tulemus on kolmas koht tänavu Jaapani meistrivõistlustel täiskasvanute arvestuses.