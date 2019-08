Eesti maadlejad pidid kodusel juunioride MMil leppima kaotustega

Eestlastest alustasid täna maadlemist Jako Kivimägi (74 kg) ja Nikita Tšehhonin (86 kg). Kivimägi kaotas kvalifikatsioonis Moldova esindajale Valentin Borzinile 0:10. Tšehhonini matš Kasahstani maadleja Abylay Sovetiga kulges tasavägisemalt, kuid lõpuks tuli temalgi vastu võtta kaotus 4:8. Kuna kummagi eestlase vastane järgmisest ringist edasi ei pääsenud, pole neil ka võimalust maadelda homses lohutusringis.

Kolmapäeval, 14. augustil selguvad maailmameistrid vabamaadluse kehakaaludes 61, 74, 86, 92 ja 125 kg. Finaalid algavad kell 18.00. Samuti alustatakse homme naistemaadlusega kehakaaludes 50, 55, 59, 68 ja 76 kg.

Eesti koondislastest tulevad matile Polina Sahno (50 kg) ja Marta Pajula (68 kg). Mõlemad on loosi tulemusena avaringis vabad. Sahno 1/8 finaali vastane selgub paarist Sarra Hamdi (Tuneesia) vs. Otgontuya Chinbold (Mongoolia). Pajula sai endale vastaseks Berit Ilise Musey Johnsoni Kanadast, kes tuli sel aastal Pan Ameerika meistrivõistlustel pronksile. Naiste kvalifikatsioonid algavad kell 10.30.

Teisipäeval toimus ka võistluste ametlik avamine, milleks saabus Tallinnase Rahvusvahelise Maadlusliidu president ja Rahvusvahelise Olümpiakomite liige Nenad Lalovic. Küsimusele, kuidas on ta Tondiraba jäähallis seninähtuga rahul, ütles ta, et nägi seda mida ootas - kõrget koostöötaset ja head vaadet saalile. “On oluline hoida meeles, et läbi videoülekannete vaatab meid kogu planeet, ja see on väga hea viis presenteerimaks teie linna ja teie riiki. Usun, et pärast pikemat perioodi eemalolekut suurte meistrivõistluste organiseerimisest, saab Eesti nende võistlustega taas seotuks rahvusvahelise maadlusega,” lisas Lalovic.