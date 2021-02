TV3 VIDEO | Egle Eller-Nabi: Heikist ausamat ja paremat inimest ei ole, see peab olema eksitus

Kolmapäeva õhtul sai avalikuks, et Heiki Nabi on andnud positiivse A-proovi. Neljapäeva hommikul andis Ungaris treeninglaagris viibiv Nabi pressikonverentsi, kus rõhutas korduvalt, et pole keelatud aineid tarvitanud.

Nabi andis halba analüütilist leidu näidanud proovi tänavu 6. jaanuaril. Nabi proovist leiti keelatud aine Letrozoli jälgi.

Olümpiahõbeda abikaasa Egle Eller-Nabi tuli uudis eile perele väga suure šokina, aga kuna puhas sport on naise sõnul nende perekonnas alati olnud ainuõige tee, siis on ta kindel, et abikaasa mingit keelatud ainet teadlikult ei tarbinud, vahendasid TV3 "Seitsmesed uudised".

"Ma täna igal juhul usun, et tegemist peab olema mingisuguse eksitusega. Mingi seletus peab siin olema. Oleme abielus olnud üle kümne aasta ja kuna ma tunnen abikaasat kõige paremini, siis arvan, et ausamat ja paremat, otsekohesemat inimest ei ole."