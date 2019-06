Treener: kohtunikud röövisid Epp Mäelt Euroopa mängude poolfinaalis võidu

"Kui Epp läks seisu hoidma, et kindlustada võit, lasti valgevenelasel olukorras 30 sekundit olla, mis pidanuks juba varem püsti vilistatama. See oli juba surnud olukord," kommenteeris Mäe treener Ahto Raska pärast 3:5 kaotust ERR-ile.

"Epul hakkas loomulikult jõud raugema, aga ta hoidis hästi valgevenelanna jalast kinni," jätkas Raska ja lisas, et vastane hakkas siis sõrmedest eestlanna haaret lõhkuma, mis on aga reeglitega keelatud.

"Randmest võib, puusast võib, aga mitte sõrmedest rebida. Kahju on see, et UWW [rahvusvaheline maadlusliit - toim.] on kehtestatud reeglid, aga nagu näha - kohtunikud sellest kinni ei pea. Meile kogu aeg raiutakse, et ei saa sõrmedest ja ei saa seda teha, aga näed - siit varastati Epult matš ära."

Reedel seisab ees pronksimatš kas venelanna Natalja Vorobjova või austerlanna Martina Künziga. "Homme saab medali peale võidelda ja väga raske matš on tulemas. Peab tüdruku maha rahustama ja häälestama homseks matšiks," lisas Raska.

