Tallinn Openist on saamas Euroopa suurim naiste maadlusvõistlus

Ürituse peakorraldaja Vello Leithami sõnul on see number rohkem kui poole võrra suurem kui eelmisel aastal. “Tänavune Tallinn Open on naiste maadluse kontekstis kindlasti üks olulisemaid võistluseid Euroopas. Seda näitab asjaolu, et väga paljud riigid tulevad siia oma rahvuskoondistega või on võistlemas mõned koondise liikmed. Sel tasandil on esindatud Norra, Rootsi, Soome, Läti, Leedu, Šveits, Prantsusmaa, Gruusia, Ungari, Valgevene, Kreeka ja Eesti,” kommenteerib Leitham. Lisaks on naismaadlejaid tulemas veel Hollandist, Venemaalt, Ukrainast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Armeeniast, Horvaatiast, Poolast, Suurbritanniast, USAst, Saksamaalt, Austriast ja Indiast.

Kõige rohkem naismaadlejaid on Tallinn Openile kirja pannud Venemaalt, neile järgnevad osalejate arvult Soome ja Rootsi. EstWrest spordiklubi omaniku Arvi Aaviku sõnul pole Venemaa naismaadlejate suur arv üllatav. “Kui vaadata, kes on sellel alal edukamad, siis need ongi Venemaa, USA, Hiina ja Jaapan,” ütleb Aavik.

Maailmas esikohal on tema sõnul siiski jaapanlased. “Seda näitab ainuüksi statistika. Jaapanlannad võidavad MM-tiitleid juba aastaid. Juba see on märkimisväärne, et neil on sel alal neljakordne olümpiavõitja,” lisab Aavik.

Reede õhtul toimub esimest korda Eestis naiste maavõistlus maadluses. Omavahel lähevad vastamisi USA ja koondnimetuse “Lahe Soome lahe” võistkond alla koondunud maadlejad. Viimasesse kuuluvad Eesti, Soome ja Peterburi maadlejad.