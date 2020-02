Suur skandaal Rootsis: maailmameister jäi dopinguga vahele

32-aastase rootslanna dopingu A-proovist leiti anaboolset steroidi metüültestosterooni, mis on meessuguhormooni testosterooni sünteetiline analoog.

Rootsi antidopingu komisjoni teatel sattus keelatud aine rootslanna organismi ilmselt suukaudsel manustamisel.

"Minu maailm kukkus kokku!" teatas neli aastat tagasi Rio de Janeiro olümpial hõbeda võitnud Fransson avalikkusele saadetud pöördumises.

Rootslanna eitab kategooriliselt, et on dopingut kasutanud. "Ma ei tahaks nii mõelda, kuid ainus võimalus on, et keegi tegi seda minuga treeningsaalis," väidab Fransson.

Rootsi olümpiakomitee juhtivametnik Peter Reinebo avaldas täna lootust, et tegemist on eksitusega.



Vabamaadleja andis positiivse A-proovi 9. jaanuaril. B-analüüsi tulemused peaks selguma järgmise nädala jooksul.

Rootslannat peeti tänavusel Tokyo olümpial oma koondise üheks suuremaks medalilootuseks. Lisaks MM-kullale ja olümpiahõbedale on Fransson tulnud ka Euroopa meistriks (2018), võitnud MM-hõbeda (2019) ja kaks EMi pronksi (2008, 2019).