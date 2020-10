Rootsi sporditähe dopingukaristus jäeti jõusse

32-aastase Franssoni dopinguproovist leiti anaboolse steroidi metüültestosterooni jälgi, mis on meessuguhormooni testosterooni sünteetiline analoog. Juunikuus määrati rootslannale Rootsi spordi keskliidu dopingukomitee poolt nelja aasta pikkune võistluskeeld, kuid Fransson vaidlustas selle Rootsi spordiametis. Maadleja on väitnud, et on süütu ning langes ilmselt sabotaaži ohvriks.

Rootsi spordiamet jättis tänase otsusega Franssoni karistuse jõusse. Maadlejal on nüüd õigus pöörduda veel rahvusvahelisse spordikohtusse CAS.

Franssoni esindaja Mats Larsson kinnitas SportExpressenile, et rootslanna karistust ei muudetud. "Sain just e-kirja, mis ütleb, et otsus on kehtiv," sõnas Larsson. "Ma polekski oodanud õigeksmõistvat otsust. Osalt seetõttu, et siin on nii palju tehnilisi asju, osaliselt seetõttu, et läheme kogu süsteemile liiga lähedale ... ja see on üsna keeruline."

Larsson, kes on üks Rootsi juhtivaid füüsikuid, on varem teravalt kritiseerinud Franssoni dopinguproovi analüüsi. Tema sõnul rikkus Huddinge haigla dopingulabor analüüsi uurides ka rahvusvahelise antidopingulabori WADA juhiseid.

Tuntud füüsik on siiani täiesti kindel, et juhtunud on üks kahest: kas dopingulabor tegi eksimuse või sattus metüültestosteroon Franssoni organismi kala söömise tagajärjel.

Fransson on võitnud eduka karjääri jooksul maailmameistrivõistlustelt kulla (2012) ja pronksi (2019), Euroopa meistrivõistlustelt kulla (2018) ja kaks pronki (2008, 2009) ning Rio olümpiamängudelt pronksmedali (2016).