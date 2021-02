Port: on ääretult väike tõenäosus, et Nabi B-proov ei sisalda dopingut

"Mida me teame, on see, et antud on dopinguproov, kus on halb leid. Sellel halval leiul võib olla väga ilus põhjus, mis vabastab inimese süüst ja seega on see nüüd käesolev protsess, mida peame läbida, et tuvastada, kas seal on halb leid olemas," selgitas Port Kuku raadio saates "Nädala Tegija", vahendab ERR Sport.

"Ta (Heiki Nabi - toim.) väljendas soovi ka B-proov avada. See on aga ääretult väike tõenäosus, et B-proov sisaldab midagi muud või ei sisaldagi seda. Igal juhul on ta motiveeritud seletama, mis need lähtekohad võivad olla ja kõik on sellest huvitatud."

Port lisas, et isegi kui positiivse proovi antud sportlased osutuvad tagantjärele puhtaks, jätavad säärased juhtumid pikaajalise jälje: "Näeme, kuidas sellised asjad jäävad ka välispartnerite mälusse. Kuna meie peamine sõpruskond langeb spordi väärtust jagava ruumiga kokku, siis neil jäävad ikkagi meelde, kuidas meil jälle midagi oli ja kuidas meil juhtus tippudega midagi."

Londoni olümpiamängudel maadluses hõbemedali võitnud ja kahel korral maailmameistriks tulnud Heiki Nabi 6. jaanuaril antud dopinguproov sisaldas keelatud ainet letrosool, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut.