Olümpiale pürginud maadleja leiti hostelist surnuna

Mallqui Peche surma asjaolusid pole ametlikult kinnitatud, aga kohaliku ajakirjanduse väitel kahe lapse ema tapeti. Peruus on koroonakriisi ajal täheldatud, et naiste tapmiste hulk on suurenenud. Tema surnukeha leiti ühest Peruu pealinna Lima lähedal asunud hostelist.

Mallqui Peche tuli 2019. aastal naiste kuni 55 kg kategoorias Peruu meistriks, Ameerika kontinendi meistrivõistlustel sai ta üheksanda koha.

#DeporteDeLuto | El deporte peruano se estremeció hoy al conocer que la luchadora Janette Mallqui Peche, integrante del #TeamPerú que compitió en @Lima2019Juegos fue hallada muerta. Nuestras condolencias a la familia, en especial a su hemana Thalía, medallista en esos Juegos. pic.twitter.com/K7krrjBCJJ — Comité Olímpico Perú (@COP_Peru) May 15, 2020