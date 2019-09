MM-pronksi võitnud Epp Mäe: olümpiapilet on ülioluline, medal oli boonuseks

"Seda on mul see hooaeg päris mitu korda ette tulnud, et otsutavad hetked on just matši lõpus seal viimasel 20 sekundil või veelgi vähem," kommenteeris Mäe pronksmedalikohtumist, kirjutab ERR Sport. "Kuna ma olin taga, siis ma lihtsalt pidin neid kohti leidma, kus rünnata. Kindlasti pidin nii kaua peale käima kuni ma leian selle koha, sellise rünnaku, mille ma suudan lõpuni viia ja nii ma selle jala sealt leidsin ja nii ta läks."

MM-i pronksmedal on Mäe sõnul magus. "Tükk aega on möödas, kui ma viimati MM-i medali võitsin ja lisaks Tokyo olümpiapilet - see on kaks asja koos," jätkas Mäe, kelle sõnul viis tulemuseni terve hooaeg tervikuna. "Mul on järjest tulnud väga kõvasid vastaseid ja väga raskeid matše. See hooaeg on mind viinud kogu aeg edasi, et ma MM-il suudaks nende samade vastastega ka mitu tükki järjest võita ja see on minu jaoks samm edasi."