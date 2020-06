Maadlusliit jätkab sama presidendiga

„2019. aasta oli Eesti Maadlusliidu jaoks väga edukas. Minu südameasjaks on jätkata Eesti maadluse arendamist,“ ütles Paeväli.

Juhatuses jätkavad ka asepresident Tanel Samuel, naistemaadluse edendaja Johanna Kikkas, suurvõistluste korraldaja Raoul Vello Leitham, kohtunike esindaja Hergo Andruse ja treenerite esindaja Igor Annus. Juhatusega liitub sportlaste esindaja Tarvi Thomberg.

Võrreldes 2017-2020 koosseisuga vahetus juhatuses üks liige. Alates 2021. aastast ei jätka Heino Märks, kes on palunud peale pikaaegset tööd ennast Eesti Maadlusliidu juhatusest taandada, et võtta vastu uusi väljakutseid. „Eesti Maadlusliidu juhatus on tänulik Heinole tehtud töö eest ja loodab, et teda saadab edu,“ sõnas Paeväli.

Juhatuse uus liige Tarvi Thomberg on endine tippmaadleja, kes on kuulunud Eesti kreeka-rooma maadluse koondisesse. Praegu on Thomberg tegus oma koduklubi MK Juhani ridades.

„Kindlasti plaanin juhatuse liikmena tähelepanu pöörata maadluse arengukava koostamisele ning endise maadlejana ka tippvõistluste ettevalmistamisele ja toetamisele,“ ütles Thomberg.