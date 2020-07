Maadluse maailmameister meenutas, kuidas eestlasest treener tema jaoks valusal hetkel ära kadus: oleksin vajanud tema tuge

Dokumentaalis meenutatakse 2016. aasta Rio suveolümpiat, kuhu värske Euroopa meister Olli läks suurte lootustega. Olümpiamängud ebaõnnestusid aga soomlanna jaoks täielikult, kui ta juba teises ringis jäi alla Kõrgõzstani esindajale Aisuluu Tynybekovale.

"Kuidas ma suutsin selle nii šokeerivalt ära rikkuda?" vahendas Iltalehti Olli meenutusi dokumentaalist. "Ma ei kaotanud halvale maadlejale, aga ma olin lihtsalt ise väga halb."

26-aastane Olli avaldas, et šokk-kaotuse järel kadus tema kõrvalt ära eestlasest pikaaegne treener Ahto Raska (43). "Need päevad olid minu jaoks rasked. Alati, kui nägin kedagi, tulid mul pisarad silma," meenutas Olli. "Ma ei näinud Ahtot mitu päeva. On tõsi, et see jättis teatud jälje meie koostööle. Me olime alati olnud koos, kuid nüüd sellisel hetkel niimoodi..."

Raskel ajal oli sportlasele toeks tema ema Päivi. "Võtsin ise selle rolli ja olin tema treener," rääkis soomlanna. "Nad oleksid pidanud suutma pärast kaotust üksteisele otsa vaatama ning alles siis saab juhtunuga toime tulla."

"Midagi rohkem polnud teha. Matš oli kaotatud ja medal läinud," rääkis maadlustreener Raska, kes on aastaid tegutsenud ka Epp Mäe juhendajana.

"Mul olid kaks maadlejat veel Rios kaasas, üks Eestist ja teine Lätist. Nad mõlemad võistlesid järgmisel päeval," tõdes Raska ka Iltalehtile.

Kui Olli ütles, et ta ei näinud Askat mitu päeva, siis eestlase sõnul oli paus hoopis pikem. "Ma kohtusin Petraga umbes kolm kuud hiljem," rääkis Raska. "Ma ei saa minevikku muuta. Võib-olla igaks asjaks oma põhjus."

Kas oleksid nüüd käitunud teistmoodi? "Alati saab teha paremini," vastas Raska.

"Me saime kokku ja läksime sööma, kuid kumbki meist osanud väga millestki rääkida. Oleksin siis rohkem tema tuge vajanud," meenutas veel Olli, kelle sõnul Rios juhtunu suurt jälge nende koostööle siiski ei jätnud. "Saime Riost üle ja liikusime edasi."

Olli lõpetas eduka sportlaskarjääri ootamatult tänavu veebruaris. Olli sõnul tulenes otsus piisava motivatsiooni puudumisest. Ta tuli karjääri jooksul korra maailmameistriks. Lisaks 2018. aasta MM-tiitlile leiab tema auhinnakapist veel ühe MM-hõbeda, kaks Euroopa meistrivõistluste kulda ja kaks EM-pronksi.