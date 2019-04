"Ettevalmistusperiood on sel aastal kulgenud keeruliselt. Hetkel on füüsiline pool saanud rohkem koormust, selle peale tuleb taktika üles ehitada,” sõnas Mägisalu portaalile Fightsports24.ee.

"Kuna need on mu esimesed Euroopa meistrivõistlused uues kehakaalus (Mägisalu võistles möödunud aastal kuni 55 kiloste meeste arvestuses – toim.), siis võtame ühe matši korraga," jätkas Mägisalu. "Võtame asja samm-sammult, uues kaalus aastaga konkurentsivõimeliseks saada on keeruline, aga mitte võimatu. Septembris toimuvatele Maailma meistrivõistlustele läheme kindlasti olümpiapiletit püüdma."

