Pannkoogid, lillkapsad, pelmeenid. Või lihtsamalt „maadleja kõrvad”. Ilmselt on igaüks mõelnud, miks matil möllavate meeste ja ka osade naiste kuuldeelundid nii kummalised välja näevad. Maadlejad lapikuid kõrvu ei häbene. Vastupidi, neile on see auasi ja osad vigastavad ennast isegi meelega.

„See on trennitrauma, aga mõnes mõttes meeldiv trauma. Minule on see ainult õnne toonud,” ütleb Sydney olümpia neljas mees Valeri Nikitin, kelle parem kõrv „ristiti” 14- ja vasak 16-aastaselt.