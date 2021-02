Kultuuriminister Anneli Ott: iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti

"Uudis on väga ootamatu. Dopingutarvitamise osas valitseb nulltolerants. Keelatud ainete tarvitajatel või sellele kaasaaitajatel spordis kohta ei leidu. Iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti ning paneb pinge alla sportlased, kes teevad oma tööd ausalt," ütles kultuuriminister Anneli Ott pressiteates.

"Eriti keeruliseks muudab praegune kahtlustus asjaolu, et Seefeldi skandaal on veel väga värske ning Heiki Nabi on üks meie medalilootus eelseisvatel Tokyo olümpiamängudel. Me ootame ära sportlase selgitused, B-proovi tulemuse ja järgmised sammud."

Kultuuriministeerium lisab pressiteates, et Eesti riik on võtnud nii UNESCO kui ka Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooniga liitudes võtnud endale mitmeid kohustusi.

"Riiklik tegevus on seotud peamiselt dopinguvastase võitluse rahastamisega ning dopingutarvitamise takistamiseks seaduste vastuvõtmisega. Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee toel on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA järjekindlalt viinud läbi dopinguvastast võitlust nii efektiivse testimisplaani kui ka haridustegevuse kaudu. 1. märtsil 2020 jõustus ka karistusseadustiku muudatus, mille alusel saab edaspidi tõhusamalt karistada dopingu tarvitamisele kaasaaitajaid," seisab teates.