Kristjan Port Heiki Nabi dopinguproovist: halb analüütiline leid ei ole veel süüdistus

Delfile teadaolevalt andis Eestile Kreeka-Rooma maadluses seitse tiitlivõistluste medalit, sealhulgas 2012 Londoni olümpiahõbeda ja kaks MM-kulda toonud Heiki Nabi jaanuari alguses positiivse dopinguproovi. 35-aastast sportlast on juhtunust teavitatud. Esialgu on tegemist A-proovi tulemusega. Väidetavalt leiti dopinguproovist letrosooli (Letrozol), mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut.

Port ei olnud kuni uudise avalikustamiseni juhtumist teadlik ning seetõttu ei osanud asjaolusid täpsemalt kommenteerida, kuid avas pisut taustu, milline tegevustik positiivsetele A-proovidele harilikult järgneb.

"Mina olen Eesti Antidopingu nõukogu liige ja me ei käi igapäevaselt koos. See, milline on jooksev juurdlusprotsess, seda suures ringis ei käsitleta," ütles ta enda informeerituse kohta.

"Edasised sammud on tüüpiliselt sellised, et kui tuvastatakse halb [analüütiline] leid, siis see pole veel süüdistus. Halval leiul võivad olla erinevad põhjused. Ebatavalisest või halvast leiust informeeritakse sportlast, spordialaliitu ja see peaks sinna jääma. Siis küsitakse sportlase seisukohta. Siis ta ütleb, et jah, ta on kas on süüdi või on tal seletus olemas, või ma ei kahtlusta seda, et see aine olemas on. Aga kui ta ütleb, et ainet ei ole olemas ja see on võimatu, siis avatakse B-proov ja pärast seda klaaritakse seda sõltuvalt tulemusest. Hetkel ei saa öelda, mis lõppseis on."

Pordi sõnul ei tohiks enne B-proovi avamist juhtum avalikkusesse jõuda, nagu antud juhul on juhtunud. "Neid vigu on varasemalt tehtud. Kui see [info] jõuab avalikkuse kätte, tekivad väga suured pinged ja ootused. Tahetakse teada, et kui tulemus osutub süüd kinnitavaks, siis mida see kõik peaks tähendama? Sellepärast peaks see protsess olema alguses intiimne, aga siiski osapoolte poolt kontrollitud," lisas Port.

