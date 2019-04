Kristjan Palusalu memoriaal paneb punkti maadlusfestivalile Estonian Wrest Fest

Väga tugeva koosseisuga on Tallinnasse tulema Gruusia koondis. Tituleeritumatest sportlastest on end kirja pannud värskelt kreeka-rooma maadluses U23 vanuseklassi raskekaalu Euroopa meistriks kroonitud Zviadi Pataridze. Kaalukategrooias 72 kg tuleb võistlema eelmise aasta EM-i pronksmedali võitja täiskasvanute arvestuses Iuri Lomadze. Samas kaalus on end üles andnud ka 2017. aasta EM-i ja MM-i pronksmedali võitja kadettide vanuserühmas Otar Abuladze. Lisaks kuulub koondisesse 2016. aasta juunioride maailmameister ja eelmisel aastal nii U23 kui täiskasvanute arvestuses EM-il pronksi võitnud Dato Chkhartishvili.

Vabamaadluses on matile tulemas 2008. aasta olümpiamängude ning 2014. aasta EM-i hõbemedalist Murad Gaidarov Valgevenest. Jälgida tasub ka tema rahvuskaaslast Asadulla Lachinaud, kes sai 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial 7. koha.

Kindlasti tasub välja tuua 2015. aasta MM-i 5. koha meest ja 2016. aastal USA-d olümpiamängudel esindanud Robby Smithi. Kreeka-rooma maadluses raskekaalus võistlev sportlane on Eestis esmakordselt ja lõi treenerina kaasa eelmisel nädalavahetusel toimunud Euroopa suurimal maadlusvõistlusel Tallinn Open 2019 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus.

Väga tugeva koosseisuga on võistlemas Ukraina koondis, kes jätab vahele järgmisel nädalal algavad Euroopa meistrivõistlused ja valmistub juba MM-iks.