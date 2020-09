Pole tavaline, et enne olümpiamänge hakatakse seni toiminud plaani muutma. Ent mida teha, kui olümpia lükatakse aasta võrra edasi ja järgmised sammud on juba kokku lepitud? Maailma naiste raskekaalu tippmaadleja Epp Mäe ja tema kauaaegne treener Ahto Raska usuvad, et on vaja Soomest kodumaale naasta.

Soome vaba- ja naistemaadluse peatreeneri ametit pidav Raska on Kuortanel tegutsenud tosin, Mäe seitse aastat. Kogenud juhendaja kaalus Eestisse naasmist juba pärast 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiat. Tänavu lihtsustas otsust see, et tema säravaimate saavutustega õpilane, soomlanna Petra Olli loobus spordist. Koduigatsus tabas nii Mäed kui ka Raskat.