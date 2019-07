Juunioride MM toob Eestisse maailma parimad noored maadlejad

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on nii suur riikide ja osalejate arv positiivselt üllatav. „Kui võtta arvesse varasemaid suurvõistluseid, on Tallinnasse tulevate riikide arv tavapärasest suurem. See on ka teiste aladega võrreldes väga hea näitaja,“ kommenteerib Paeväli.

Ka ettevalmistused ajaloolisteks võistlusteks on kulgenud liidu presidendi sõnul plaanipäraselt. „Oleme ootusrikkad ja valmis juba maadlejaid Tallinnas tervitama. Loodan, et ka publik on valmis osa saama tiitlivõistlustest, mille sarnast maadluses pole Eestis varem korraldatud,“ lisab Paeväli.

Eesti koondis on esindatud 16 sportlasega, kellest 8 on Kreeka-Rooma maadlejad, 4 vabamaadlejad ja 4 naismaadlejad.

MMi piletid on müügil Piletilevis.