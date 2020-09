Iraani võimud hukkasid 27-aastase tippmaadleja

Karjääri jooksul ka Iraani meistriks tulnud 27-aastane Afkari tappis Iraani võimude väitel 2018. aasta protestide ajal turvamehe. Afkari tunnistas tapmise küll esialgu üles, aga hiljem väitis Kreeka-Rooma maadleja, et see pressiti temalt välja piinamise teel.

Afkari kaitsja väitis Iraani ülemkohtus, et tapmise kohta pole ühtegi adekvaatset tõendusmaterjali, aga hukkamisotsus jäi jõusse. Septembri alguses palusid Afkari ellujätmist teiste seas ka USA president Donald Trump ja vabavõitlussarja UFC juht Dana White, aga sellest polnud abi.

Hukkamist üritas ära hoida ka rahvusvaheline olümpiakomitee ROK. "Oleme šokis. ROK-i president Thomas Bach palus Iraani presidendilt isiklikult, et Afkarile armu antaks. Meil on sügavalt kahju, et hoolimata meie kulissidetagusest tööst ei õnnestunud meil oma eesmärki täita," seisis ROK-i avalduses.

Samuti valitsuse vastu protestinud Navid Afkari vennab Habib ja Vahid mõisteti vastavalt 27 ja 54 aastaks vangi.