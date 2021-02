Henn Vallimäe Nabi dopinguproovist: tegu oli rutiinse kontrolliga

Kolmapäeva õhtul sai avalikuks, et maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi on andnud positiivse A-proovi, mille tõttu on talle määratud ka ajutine võistluskeeld. Nabi andis halba analüütilist leidu näidanud proovi tänavu 6. jaanuaril. Nabi proovist leiti keelatud aine Letrozoli jälgi.

"Nabi kuulub registreeritud testibaasi, kuhu Eestis kuulub suurusjärgus 50 sportlast, kes peavad kolm kuud ette oma igapäevasest asukohast teada andma. Iga päeva kohta tuleb neil teada anda ka üks 60-minutiline ajavahemik, kui võib tulla testima," sõnas Vallimäe. "Tema testimine on igati loomulik ja see test, kus tuli halb analüütiline leid, oli meie rutiinne registreeritud testibaasi kuuluva sportlase testimine."

Vallimäe lisas, et Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA ettekirjutuste kohaselt peavad nad testibaasi kuuluvaid sportlasi vähemalt kolm korda aastas treenima, "Kui me seda ei tee, oleme pigem reegleid rikkunud. Me oleme testibaasi kuuluvate sportlase nimekirja ka oma kodulehel avaldanud, see pole mingisugune saladus."

Nabi viibib jätkuvalt Ungaris treeninglaagris. Neljapäeva hommikul Eesti ajakirjanikele antud pressikonverentsil ei teadnud Nabi öelda, kas ta võib ühistreeningutega jätkata. "Võistluskeelu sisu on mitte võistelda ja kindlasti mitte organiseeritult treenida. Me valmistame ette maadlusliidule ja Nabile memo, et mida WADA koodeks esialgse võistluskeelu all silma peab," sõnas Vallimäe. "Eks ta peab sellest juhinduma."

Tavaliselt saab avalikkus sportlase positiivsest proovist teada alles B-proovi avamise järel. Nabi puhul kuulis avalikkus sellest juba A-proovi järel. Miks läks nüüd nii? "Just Kristjan Pordiga suhtlesime. Tegu on esialgse võistluskeeluga, mille osas on meil ühene seisukoht. Oma kodulehel avaldame kõik seatud esialgsed võistluskeelud. Kui praegu vaadata kodulehele, on seal esialgse võistluskeelu all nimi, ala, keelu alguse kuupäev ja rikkumise paragrav. Ei ole muid detaile ega aine nimetusi. Võistluskeelu avaldamine on meie poliitika. Seda tehakse üha rohkem maailmas. Aga kust detailid on meediasse jõudnud, jään vastuse võlgu. Meie poolt on kindlasti mitte."