Heiki Nabi taotleb B-proovi avamist: pean ainuvõimalikuks oma süütust lõpuni kaitsta

Heiki Nabi tegi seoses võistlusvälises dopingukontrollis tema proovist tuvastatud halva analüütilise leiuga EADSA-le kolmest punktist koosneva avalduse. Pöördumises taotleb ta B-proovi avamist ja analüüsimist, koopiaid kõikidest A- ja B-proovi puudutavatest laboridokumentidest ning seletuskirja andmiseks määratud tähtaja pikendamist.

„Šokeerivale uudisele järgnenud nädal on minus üksnes süvendanud soovi leida juhtunu põhjustele lõplik ja täielik selgus. Kuna ma ei ole letrosooli teadlikult ja tahtlikult tarvitanud, pean ainuvõimalikuks oma süütust lõpuni kaitsta. Seetõttu otsustasin nõuda B-proovi avamist ja sellest lähtuvalt esitada veel kaks taotlust,“ sõnas Nabi.

Nabi selgitas, et avaldused on omavahel otseses sisulises seoses. „Küsisin koopiaid kõikidest laboridokumentidest, et saada ammendav ülevaade olemasolevast informatsioonist, mis mul seni puudub. Ainult nii saan ka ise jõuda tõe selgumisele lähemale,“ ütles ta. „Kuna mul ei ole enne kõigi andmetega tutvumist parimagi tahtmise korral võimalik sisulisi selgitusi jagada, palusin selle andmiseks määratud tähtaja pikendamist.“

„Soovin tekkinud olukorras teha kõigi juhtumiga seotud osapooltega igakülgset koostööd. Eelkõige loodan, et protsess saab sisulise lahenduskäigu. Omalt poolt saan sellest tuleneva vastuse anda pärast laboridokumentidega tutvumist,“ rõhutas Nabi.

Ta lisas: "Mõistan igati meedia ja Eesti inimeste kõrgendatud huvi, kuid esialgu olen ka ise täielikus teadmatuses. Jagan kindlasti mistahes olulist uut informatsiooni, kuid tõenäoliselt ei juhtu see enne laboridokumendtidega tutvumist ja B-proovi tulemuse selgumist."