Heiki Nabi asub Hiinas meistritiitlit kaitsma

"Sportlane ootab ikka maksimumtulemust. Olen üritanud hetkevormi pärast MM-i edasi hoida, et ka seal hästi võistelda," lausus Nabi intervjuus ERR-ile.

"Kindlasti saab olema huvitav, sest konkurente on piisavalt. Pakun, et kohal on viis kuni kaheksa väga head meest."

Nabi tugevamatest konkurentidest on kohal näiteks äsja MM-il eestlase seljataha viiendaks jäänud, kuid samuti olümpiapääsme teeninud sakslane Eduard Popp, aga tugevaid on teisigi.

"Ma ei oska öelda, kas on mingi aasta nii olnud, et justkui vaatad, et võistlus ei ole piisavalt tugev. Võib-olla kaitseväe MM-il on veidi vähem rahvast, aga maailmamängud on alati tugevad olnud."

