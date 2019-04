FOTOD | Ukrainlased noppisid Palusalu memoriaalilt kulda ja karda, Eesti vabamaadleja kolme mehe konkurentsis hõbedal

Kuna juba esmaspäeval algavad Rumeenias Bukarestis Euroopa meistrivõistlused, valmistuvad Eesti täiskasvanute koondise liikmed tiitlivõistluseks ja jätsid sel aastal Palusalu mälestusvõistlused vahele. Seetõttu langes põhifookus juunioridele.

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul oli tänavune memoriaal juunioridele kindlasti väga heaks proovikiviks, mõeldes augustis Tallinnas toimuvale MM-ile. "Iga Eesti maadleja tahaks olla nagu Kristjan Palusalu. Seepärast on kindlasti just noortele maadlejatele väga suur asi maadelda temanimelisel mälestusvõistlusel. Maadlus on maagiline!" ütles Paevälja alaliidu pressiteates.

Kreeka-rooma maadlejatest jõudsid eestlastest finaalidesse Ott Saar (67kg) ja Artur Vititin (130kg). Mõlemad mehed maadlesid pronksile. Saarel tuli punktidevaeses kohtumises 3:0 alla vanduda Anton Kutsenkole Ukrainast. Kokkuvõttes jäi Saarele neljas koht.

Vititin läks kolmanda koha matšis vastamisi Robert Smithiga USA-st. Kreeka-rooma maadluses raskekaalus hiljuti U23 Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud eestlane jäi üllatuslikult kiiresti ameeriklasele alla ning seljavõiduga sai vastane pronksi, Vititinile samuti neljas koht.

Vabamaadluses sai Kaasik raskekaalus (125kg) kolme mehe konkurentsis hõbemedali. "Vastased olid tugevad ja head," kommenteeris Kaasiku. "Kui Eestisse selline võistlus tuuakse, siis tuleb ikka osaleda."

Riikide arvestuses tuli nii vaba- kui kreeka-rooma maadluses võitjaks Ukraina koondis.

KÕIK TULEMUSED