FOTOD | MM-pronksi võitnud Epp Mäe võeti lennujaamas pidulikult vastu

27-aastane Mäe, kes kukutas MMi veerandfinaalis Rio olümpiavõitja Erica Wiebe (Kanada), alistas põnevas kolmanda koha matšis hiinlanna Zhou Qiani 6:4. Otsustava heite tegi eestlanna 12 sekundit enne lõppu 2:4 kaotusseisus, kui suutis vastasel jalast haarata, ta üle vedada ja ka ringist välja heita.

Karjääri teise MM-pronksi võitnud Mäe sõnas pärast pronksimatši, et peab võidetud medalist isegi tähtsamaks teenitud Tokyo olümpiapiletit. "Esimene eesmärk oli saada olümpiapilet. Peale MM-i on ainult kaks varianti ehk kaks turniiri. Ja kui vaadata tänaseid (eilseid - toim) tulemusi, siis väga palju väga häid maadlejaid on veel piletita. Minu jaoks oli seega väga oluline, et ma saaks olümpiakoha, medal oli boonus," sõnas Mäe ERR-ile.