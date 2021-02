Facebooki grupil "Usume Heiki Nabi" on varsti juba sada liiget

Eile sai esimesena Delfi kaudu avalikuks, et Heiki Nabi oli jaanuaris andnud dopinguproovi, mille A-proov on osutunud positiivseks. Kahekordne Kreeka-Rooma maadluse maailmameister ja Londoni olümpiahõbe kavatseb kindlasti lasta avada B-proovi.

Pean hakkama end kaitsma ja panema kokku suure pildi, et kuidas see on võimalik, et nii juhtus. Kindlasti teen kõik selleks, et see selgeks saaks," sõnas ta.

Nabi kehast leiti keelatud ainet letrosooli. "Olen mõelnud, et kuidas see on võimalik ja mis seos võis olla. Täna ma ei oska öelda seda. Olen hetkel seisus, kus pean hakkama selgitama, et asi selgeks saada. Kui keegi üldse on huvitatud kiirest lahendusest, siis mina. Mängus on minu karjäär ja au," ütles ta tänasel pressikonverentsil.

"Usume Heiki Nabi" Facebooki grupil on hetkel 87 liiget.

"Usume Andrus Veerpalu" Facebooki gruppi kuulub aga lausa 39 243 inimest, kuigi viimane postitus seal pärineb 2019. aasta 1. märtsist. Tolsamal päeval tegi Delfi ka viimase ülevaate sellest grupist - siis uskus Andrust veel 48 000 inimest, hiilgeaegadel oli grupil üle 60 000 jälgija.



