Euroopa suurimal maadlusturniiril Tallinn Openil astub võistlustulle üle kahe tuhande noore sportlase

Ühtlasi on Tallinn Open – Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus iga-aastase Eesti maadlusnädala Estonian Wrest Festi avasündmus, mis koondab endas lisaks noorteturniirile ka rahvusvahelist maadluslaagrit ja Kristjan Palusalu 33. memoriaalvõistlust täiskasvanutele.

“Huvi Tallinn Openi vastu on ületanud meie kõige optimistlikumad prognoosid. Kolm kuud enne võistluse algust olid pooled vanuserühmad täis ja jaanuari lõpust saadik oleme põhimõtteliselt ainult rahvuskoondiseid vastu võtnud,” ütles võistluste peakorraldaja Vello Leitham. Saku Suurhallis saab võistelda kuni 2200 noort maadlejat. “Tänaseks oleme pidanud ära ütlema ligi tuhandele sportlasele,” lisas Leitham.

Tallinn Open on suurima arvu osalejatega maadlusvõistlus Euroopas ning korraldajate sõnul maailma mõistes suuruselt kolmas. “Kui saaksime, võtaksime vastu ka need tuhatkond, kellele oleme pidanud ära ütlema. Oleksime siis raudselt maailma suuruselt teine maadlusvõistlus,” ütles Leitham, “Arvestades, et maailma suurim on USA-sisene võistlus, siis saab öelda, et Tallinn Open on suurima osalusega lahtine maadlusvõistlus maailmas.”

Maadlusnädal Estonian Wrest Fest algab Tallinn Open 2020 - Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlusega Saku Suurhallis 27.-29. märtsil, millele järgneb rahvusvaheline maadluslaager ning 3.-4. aprillil võtavad täiskasvanud kreeka-rooma ja vabamaadlejad mõõtu 33. Kristjan Palusalu memoriaalil Kalevi Spordihallis.