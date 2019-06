Epp Mäe kaotas poolfinaali ja maadleb homme Euroopa mängudel pronksi eest

Kaheksandikfinaalis alistas Mäe 3:0 ungarlanna Zsanett Nemehti (2017 EM hõbe, 2019 EM pronks), veerandfinaalis oli ta 8:0 parem ukrainlannast Alla Belinskajast punktidega 8:0.

Marzaljuki näol on tegemist Euroopa mängude tiitlikaitsjaga, kellel on nii MM-idelt kui ka EM-idelt ette näidata kolm pronksi ja kaks hõbedat.

Homse pronksimatši vastane pole Mäel veel selgunud. Ajakava järgi peaks matš algama kell 19.50. Üks võimalikest vastastest on venelanna Natalia Vorobjova, kes on 2012. aasta Londoni olümpiavõitja ja 2016. aasta Rio de Janeiro olümpia hõbemedalist, lisaks on tal täiskomplekt medaleid MM-idelt, kaks kuldmedalit EM-ilt ning pronks neli aastat tagasi toimunud Bakuu Euroopa mängudelt.