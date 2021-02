EOK peatas Heiki Nabile ja tema treeneritele toetuse maksmise

"Igal ajahetkel on sellise negatiivse teate saamine halb uudis, kuid olümpia-aastal on ta seda valusam. Usaldame edasistes sammudes Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust," seisis EOK sotsiaalmeedia postituses. "Tavapärase protseduurina peatame antud hetkel Heiki Nabile ja tema treeneritele määratud toetussummade maksmise. Oleme kindlad, et sportlasega koostöös selgitatakse välja antud juhtumi kohta lõplik tõde."

Nabi sai EOK-lt A kategooria toetust. Olümpiavõitja ja maailmameistri korral on palgafond 4000 eurot kuus, lisaks ettevalmistustoetus 2200 eurot kuus. OM-i ja MM-i hõbe- või pronksmedali või Euroopa meistritiitli puhul on palgafond 2500 eurot ja ettevalmistutoetus 2200 eurot. EOK kodulehe kohaselt on peatatud ka Nabi treeneri Levi Earli toetus.



Igal ajahetkel on sellise negatiivse teate saamine halb uudis, kuid olümpia-aastal on ta seda valusam. Usaldame... Posted by Olen Olümpiafänn on Neljapäev, 18. veebruar 2021

Nabi andis 6. jaanuaril dopinguproovi, mille A-proov osutuseks positiivseks. Sealt leiti keelatud aine letrosooli jälgi.

Maadleja andis neljapäeva hommikul Eesti ajakirjanikele pressikonverentsi, kus kinnitas, et pole teadlikult ühtegi keelatud ainet tarvitanud. "Tahan alustuseks öelda, et keegi ei arvaks või mõtleks, et olen peitu pugenud. See pole kindlasti tõsi. Kõik, mis eile juhtus, on niivõrd uus ja šokeeriv. Poleks kunagi arvanud, et olen sellises olukorras, aga paraku nii on. Ma polnud eile võimeline muude kõnede vahelt veel ajakirjanikega rääkima. Saan öelda, et ei ole keelatud aineid teadlikult kasutanud. kõik lisandid, mida olen tarbinud, on olnud kasutuses ka varem ja neid on testitud," sõnas Nabi pressikonverentsi alustuseks. "Olen teadmatus ja raskes olukorras. Olen huvitatud, et see minu kehast leitud halb analüütiline leid saaks kiire lahenduse. Paraku on selline probleem vahele tulnud!"

Nabi kinnitas Eesti ajakirjanikele, et laseb ka B-proovi avada, kuid millal see juhtuda võiks, ta ei osanud öelda. "Pean hakkama end kaitsma ja panema kokku suure pildi, et kuidas see on võimalik, et nii juhtus. Kindlasti teen kõik selleks, et see selgeks saaks," sõnas ta.