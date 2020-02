Eesti treeneri maailmameistrist õpilane lõpetas ootamatult karjääri

Olli sõnul tulenes otsus piisava motivatsiooni puudumisest. "Nõuab väga suurt julgust tunnistada nii endale kui teistele, et minu sisemine põlemine pole enam see, mis on tippspordiks vajalik," vahendas Ilta-Sanomat soomlanna sõnu. "See on minu karjääri kõige raskem otsus, aga kaalusin seda hoolikalt."

"Kui sa pole 100% asjas sees, pole võimalik olümpiamängudel suurte võitude eest võidelda," lisas Olli Iltalehti vahendusel. "Alates mullusest suvest olen treeninud sportlasele kohaselt. Talv oli tänu Hiina treeninglaagritele päris hea, aga sisemist põlemist enam pole. Mul on aeg tippmaadlusest edasi liikuda."

2018. aasta maailmameistri treeneriks on aastaid olnud eestlane Ahto Raska, kelle juhendatavate sekka kuulub ka kahekordne MM-pronks Epp Mäe. "Ahtoga medalid tulid. See ei olnud alati lihtne, aga loodan, et paljud sportlase saavad kogeda Ahtoga samal tasemel treenerit," kiitis Olli. "Ahto on ühtaegu sõbralik, inimlik, range, nõudlik ning tark. Ei ole sugugi kokkusattumus, et Tokyo olümpiamängudele sõidab minu treeningkaaslane Epp Mäe."

"Ma pole kunagi näinud sellise kvaliteedi ja potentsiaaliga atleeti ning see on mitme tippu kuuluva välistreeneri arvamus," rääkis Soome meediale Raska. "Olen Petrale selle teekonna eest tänulik, ta tõi Soome spordile palju suurepäraseid hetki."

Petra Olli auhinnakapist võib lisaks 2018. aasta MM-tiitlile leida ka ühe MM-hõbeda, kaks Euroopa meistrivõistluste kulda ja kaks EM-pronksi.