Dopinguskandaali sattunud rootslannast maailmameister leidis ootamatu abikäe

32-aastase rootslanna dopinguproovist leiti anaboolset steroidi metüültestosterooni, mis on meessuguhormooni testosterooni sünteetiline analoog. Rootsi antidopingu komisjoni teatel sattus keelatud aine rootslanna organismi ilmselt suukaudsel manustamisel.

Fransson on eitanud dopingu tarvitamist. "Ma ei tahaks nii mõelda, kuid ainus võimalus on, et keegi tegi seda minuga treeningsaalis," sõnas ta veebruaris.

Nüüd on Franssonit kaitsma asunud molekulaarfüüsik Mats Larsson. "Miks ma aitan Jennyt? Kindlasti ei ole põhjuseks raha. Ma teen seda täitsa tasuta," rääkis rootslane Expressenile. "Olen kokku puutunud mitme inimesega, kes töötavad tehnika kallal, mis on väga sarnane dopingu analüüsimisele. Sellepärast hakkasin selle juhtumi vastu huvi tundma."

Larsson kinnitas, et on "100% veendunud", et Fransson ei tarvitanud tahtlikult dopingut. Larssonil on kaks teooriat, miks võis maadleja positiivse dopinguproovi anda. Esiteks võis laboratoorium teha proovi analüüsimisel vea. "Olen viimastel päevadel töötanud läbi laboripoolse raporti ning olen üsna veendunud, et ühe metaboliidi puhul pole labori töö vastanud kõigile WADA (Rahvusvaheline Antidopinguagentuur) nõuetele. See on minu arvamus ning kindlasti anname sellest dopingukomiteele teada." Teise teooria kohaselt võis keelatud aine sattuda Franssoni organismi kala söömise tagajärjel.

Franssoni ja Larssoni istung Rootsi Spordikomitee (RF) dopingukomitee ees toimub 26. mail.

"Labori juht on vastanud Larssoni väidetele ning tema sõnul on kõik tehtud nii, nagu peab," rääkis RF-i esindaja Ake Andren Sandberg. "Fransson on süütu nii kaua, kuni ta on süüdi mõistetud. Kuid me oleme edastanud tõendid dopingukomiteele, sest usume, et on olemas kindel alus dopingu tarvitamise kahtlustamiseks. Mats Larsson töötab tema esindajana ning püüab leida eksimusi uurimises. Franssoni saatuse otsustab lõpuks ikkagi dopingukomitee."