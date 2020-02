Dopinguga vahele jäänud maailmameister vihjas, et juhtunus võib süüdi olla hoopis tema naine

Nüüd vahendas Mamiašvili Venemaa väljaandele TASS sportlase enda vaatenurga olukorrast. "Mahhov on dopingu tarvitamises süüdi mõistetud ja me tegelema sellega. Kohtusin juba temaga pärast seda, kui ma ametliku informatsiooni sain," tunnistas Mamiašvili. "Ta ei eita, et keelatud kasvuhormoonid võisid tema kehasse sattuda. Küll aga põhjendas ta seda sellega, et tema abikaasa kasutab neid tervislikel põhjustel. Võib-olla võttis ta kogemata oma naise kasvuhormoone."

Kuigi Mahhov jäi dopinguga vahele hiljuti, jäävad tema hiilgeajad juba aastate taha. Tema kolm MM-kulda pärinevad aastatest 2007, 2009 ja 2010. Viimase tiitlivõistluste medali (MM-pronks) pälvis ta 2015. aastal.

"Seega ma ei mõista, miks ta oleks pidanud dopingut võtma. Ma ei püüa teda õigustada, aga siiski. Mahhov on täiskasvanud mees ning väga kogenud sportlane, kes on oma karjääri viimases faasis. Miks ta peaks dopingut vajama? Kas selleks, et rikkuda oma maine?"

2015. aasta MM-i teises lohutusringis alistas Mahhov 5:0 Heiki Nabi. Just see võit tagas talle pääsu pronksmedalimatsile. Aasta varem seisis ta Nabiga koos poodiumi kolmandal astmel.