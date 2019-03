Algab Euroopa suurim maadlusvõistlus Tallinn Open 2019

Tallinn Openile on tänavu registreerunud ligi 2000 maadlejat 29 riigist, mis on võistluse ajaloo suurim arv. Esmakordselt on esindatud India ja Austria koondised. Samuti saabuvad esimest korda osalema USA naisjuuniorid. Võisteldakse kreeka-rooma, naiste- ja vabamaadluses.

Reede õhtul kell 18 algavad maavõistlused, kus lähevad vastamisi Lõuna-Aafrika Vabariik ja Eesti. Sellele järgneb esimest korda Eestis naiste maavõistlus maadluses, kus kohtuvad USA ja koondnimetuse “Lahe Soome lahe” võistkond alla koondunud maadlejad. Viimasesse kuuluvad Eesti, Soome ja Peterburi naised.

Maavõistlustele eelneb Eesti juunioride MM koondise esitlus. Ajalooline tiitlivõistlus toimub 12.-18. augustini Tondiraba jäähallis. Viimati toimus maadluses suur tiitlivõistlus Eestis aastal 1938 ja siis oli tegemist Euroopa meistrivõistlusega.

Tallinn Openi ajakava:

29. märts

Eesti juunioride MM koondise esitlus kell 17

Maavõistlused kell 18

30. märts

Avatseremoonia kell 9.00

Võistlused kell 9.30-20.00 (kreeka-rooma)

31. märts

Võistlused kell 9.00-18.00 (vaba- ja naistemaadlus)

Tallinn Open 2019 - Kristjan Palusalu Noorte maadlusvõistlus on osa nädal aega kestvast maadlusfestivalist Estonian Wrest Fest, mis kestab 29. märtsist 6. aprillini. Noorte maadlusvõistlusele järgneb Saku suurhallis toimuv maadluslaager, kus osaleb ka üle 100 naismaadleja väljastpoolt Eestit. Festivali lõpetab 6. aprillil Kalevi spordihallis toimuv 32. Kristjan Palusalu memoriaal, kus võtavad mõõtu kreeka-rooma ja vabamaadlejad.