2015. aasta MM-il Nabi medalilootuse kustutanud venelane põrus dopingukontrollis

Uudise edastas esmaspäeval agentuurile TASS Venemaa maadlusliidu president Mihhail Mamiašvili.

"Mahhov on süüdi mõistetud dopingu tarvitamises ning me uurime seda juhtumit," ütles Mamiašvili, jättes täpsustamata, millal Mahhovilt positiivne dopinguproov võeti. Küll aga kinnitas ta, et Mahhovile saatuslikuks saanud aineks oli kasvuhormoon.

32-aastane Mahhov on lisaks olümpiamedalile võitnud kolm kulda maailmameistrivõistlustelt (2007, 2009, 2010). Kreeka-rooma maadluses on ta võitnud 2014. ja 2015. aasta MM-ilt pronksid.

2015. aasta MM-i teises lohutusringis alistas Mahhov 5:0 Heiki Nabi. Just see võit tagas talle pääsu pronksmedalimatsile. Aasta varem seisis ta Nabiga koos poodiumi kolmandal astmel.