Võimas esitus! Epeenaiskond kaotas napilt MK-etapi finaali, aga tõusis olümpiakohale

Esimeses ringis vaba olnud Eesti alistas kaheksandikfinaalis Ungari 39:34. Veerandfinaalis mindi vastamisi USA-ga ja ka nende vastu oldi edukad. Lõpuks jäi seis koguni 45:30 Eesti kasuks.

Poolfinaalis alistati 45:33 Ukraina. Finaalis kohtuti Itaaliaga, kes alistas nelja seas Prantsusmaa. Mullu Havannas võistkonnavõistluse võitnud Eesti kaotas seekord 30:33.

Emotsionaalne hetk: Eesti epeetiim Kuubas. Foto: Augusto Bizzi/FIE

Eestil oli Kuuba MK-etapilt tarvis koguda võimalikult palju punkte, et säilitada head võimalused Tokyo olümpiale pääsemiseks. Pärast poodumile kerkimist ongi seis etem. Eesti tõusis kaheksandalt kohalt kuuendaks ja praeguse seisuga pääseks naiskond Tokyosse.

Olümpiaedetabeli seis pärast Kuuba MK-etappi:

1. Hiina 278

2. Poola 274

3. Venemaa 272

4. Itaalia 254

5. USA 248

6. Eesti 200

7. Lõuna-Korea 195

8. Ukraina 189

9. Prantsusmaa 175

10. Saksamaa 147

11. Rumeenia 142

12. Kanada 138

13. Ungari 136

14. Šveits 129

15. Hong Kong 125

16. Jaapan 117

17. Egiptus 104

Olümpiamängudele pääseb kaheksa võistkonda. Kindlasti on pilet taskus olümpiaedetabeli neljal esimesel, ükskõik, mis tsoonis need riigid asuvad. Lisaks saavad pileti Euroopa, Aasia, Ameerika ja Aafrika tsoonide parimad. Tingimus on see, et võistkond peab asuma maailma edetabelis vähemalt 16 parema seas. Aafrika parim tiim Egiptus on aga 17. positsioonil, seega hakatakse vaatama üldist paremusjärjestust.