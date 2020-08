Vehklejatel keelatakse karjuda. Miks? Ja kes sellest võidab, kes kaotab?

Vehklejad jagunevad kahte leeri: mõni kisab alati ja palju, teine minimaalselt või üldse mitte. Seega osa võidab reegliuuendusest, teised peavad kohanema ja ümber õppima.

Esmalt üks lõbus illustreeriv lugu karjumisest. Meelis Loitu tunti omal ajal lõbusa šõumehe ja väga hääleka epeevehklejana. Kord kohtus ta armeenlasega, kelle kohta teadis, et too on kuumavereline ning oponendi kisamine üksnes kütab teda üles ja paneb ta paremini vehklema. Seega otsustas Loit seekord hoida suu kinni. Taktika tõi edu, pärast Loidu võitu oli segadusse aetud armeenlane päris pahane ja päris võitjalt: „Kas ma olen nii s*** mees, et sa minu vastu ei karjugi?!”