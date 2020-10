Tartu Ülikooli spordiklubi 5000 euro suuruse stipendiumi pälvis Eesti vehklemislootus

Lisaks kinnitati kolm 2500 euro suuruse õppe- ja spordistipendiumi saajat: kergejõustiklane Robert Telpt ning korvpallurid Patrik Peemot ja Tatjana Razguljajeva.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimehe Gert Prantsi sõnul aitab spordistipendium ühendada õppimist ja treenimist. „Meil on väga hea meel, et koos Tartu Ülikooliga oleme aasta aastalt täiustanud spordistipendiumi statuuti ning sel aastal aitab see neljal noorel sportlasel paremini keskenduda õppimisele Tartu Ülikoolis ja tipptasemel treenimisele. Naiste vehklemine on Eestile toonud palju au ja kuulsust ning loodetavasti aitab 5000 euro suurune spordistipendium Karoliine Loitil murda naiste koondisesse. Tema ühinemine Tartu Ülikooli perega on väga rõõmustav,“ sõnas Prants.

Värsket superstipendiaati Loiti innustab stipendium väga. „Mul on suur au ja rõõm olla Tartu Ülikooli spordistipendiumi saajaks. See on oluline tunnustus mu senisele sportlasteele ning see tiivustab ja motiveerib mind olema edukas nii oma õpingutes kui treeningutel,“ ütles Loit. „Stipendium on rahaliselt märkimisväärne ja mulle väga vajalik. Tänu stipendiumile saan rahulikult keskenduda üksnes õppetööle ja treeningutele, ilma et peaksin muretsema oma toimetuleku pärast ülikoolis õppides. Olen väga tänulik Tartu Ülikooli Akadeemilisele spordiklubile, kes toetab spordistipendiumitega Tartu Ülikoolis õppivaid tippsportlaseid.“

Gert Prants iseloomustas ka teisi stipendiaate. „2500 euro suuruse spordistipendiumi saanud korvpallurid Patrik Peemot ja Tatjana Razguljajeva mängivad Tartu meeste ja naiste korvpalli esindusvõistkondades. Keskmaajooksja Robert Telpt on teinud häid jookse nii Eesti kui rahvusvahelisel tasemel. Loodan, et alanud õppeaastaks määratud spordistipendium aitab neid arengus järgmisele tasemele,“ ütles Prants.

TÜASKi õppe- ja spordistipendiumist:

Sel aastal statuudi poolest pisut muutunud spordistipendiumi jagatakse õppeaasta kohta kolmes kategoorias: üks 5000 euro suurune nn superstipendium, kuni neli 2500 euro suurust õppe- ja spordistipendium ning mitterahalised stipendiumid.