Võib öelda, et epeenaiskond täitis miinimumeesmärgi – suutis murda kaheksa sekka, võitis miinusringis ühe matši ja lõpetas MM-i kuuenda kohaga. See tagab EOK töötasu ja ettevalmistustoetuse järgmiseks kaheks hooajaks ning olümpiaedetabelisse näputäie punkte. Aga seis on roosilisest kaugel.