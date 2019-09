Tallinna Mõõk kaob ETV eetrist, piljardist tehakse otseülekanne

Peale tavapäraste vutiülekannete näitab ETV otse ka septembri lõpus toimuvat FIFA parima jalgpalluri valimist. Kergejõustiku vallas ootab 9. ja 10. septembril ees Euroopa ja USA koondiste mõõduvõtt. Kuu lõpus algab Doha MM ning oktoobris toodab ja kannab ETV üle telepilti Euroopa parimate kergejõustiklaste auhinnagalalt Tallinnast.

Uudse projektina tuuakse 30. novembril vaatajateni Eesti piljardi meistrivõistluste finaalmatš, mis peetakse ETV 4. stuudios ligi 120 pealtvaataja ees ja kaamerate rambivalguses.

„Kui vaadata, kui palju on Eurospordi snuukriülekannetel huvilisi, siis on piljard väga telegeeniline ala. Ma ei oska öelda, kas sellest saab traditsioon, aga me proovime,” ütles ERR-i sporditoimetuse juhst Rivo Saarna. „Samal moel tegime aastaid ülekandeid Tallinna Mõõgalt, mille tele- ja saalipubliku arv ei olnud paraku sellised, mida oleksime tahtnud näha, kuigi see on Eestis üks edukamaid alasid.”

Eesti populaarseim televisioonis näidatav talispordiala – laskesuusatamine – jõuab Maailmakarika sarjana täismahus ETV ja ETV2 ekraanile alates 30. novembrist.

