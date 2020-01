Eesti epeenaistel on pooleli pingeline jaht Tokyo olümpiapiletitele. Praeguse seisuga sõidavad nad suurele spordipeole kogu naiskonnaga, kuid see pingerivi läheb lukku alles pärast kaht võistlust. Kui neile peaks naiskondlikult olümpia uks suletuks jääma, siis ühel Maarjamaa naisel on võimalik püüda ka individuaalset pääset. Praeguseks on selles tabelis liidriks kerkinud Erika Kirpu.