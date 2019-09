Sten Priinits: Eesti vehklemises on palju kadedust, kuid see tuleneb tihedast konkurentsist

Eesti vehklemine on peale võidetud medalite kuulus ka alaliidusiseste intriigide ja skandaalide poolest. Viimaste nädalate kuum teema oli mullu Euroopa meistriks kroonitud Katrina Lehise ja tema pikaaegse treeneri Helen Nelis-Naukase koostöö lõppemine ning sportlase siirdumine kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjolovi juurde.

Õhus on palju küsimusi. Kuidas suudab Novosjolov samal ajal pürgida ise sportlasena järgemisel suvel Tokyos toimuvale olümpiale ning treenerina aidata sinna ka Lehise? Kas Novosjolov aitab olümpiapiletile käivas võidujooksus ka Eesti meeste koondist, mille n-ö mängiva peatreeneri kohast ta hiljuti loobus, tuues põhjuseks selle, et ei suutnud meeskonnaga täita eesmärke, mis ta oli seadnud? Kas Lehis tegi ülepea õigesti, et aasta enne olümpiat treenerit vahetas?

Kõik need teemad puudutavad otseselt Sten Priinitsat. 31-aastast vehklejat, kes soovib ka ise olümpiale pürgida ja teab hästi, millist mõju avaldas parima õpilase lahkumine ta emale Helen Nelis-Naukasele.